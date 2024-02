Hollenbach-Motzenhofen

vor 17 Min.

Große Unterkunft für Asylbewerber in Motzenhofen ist vom Tisch

Plus Bei der Bürgerversammlung im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen geht der Bürgermeister ausführlich über die anstehende Einquartierung von Asylbewerbern ein.

Von Johann Eibl

Seit einigen Tagen bewegt ein Thema die Leute in Motzenhofen. Es geht um die Asylbewerber, die im Oberen Siedlungsweg in diesem Ort in der Gemeinde Hollenbach erwartet werden. Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler ging am Sonntagabend darauf ausführlich ein, als er im Rahmen der Bürgerversammlung über das aktuelle Geschehen informierte. Und er kam in seinem Bericht früher als in den anderen Orten darauf zu sprechen, dass die Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen bereits laufen. Nicht weniger als 70 Frauen und Männer nutzten im Schulungsraum des Bauhofs die Gelegenheit, um sich aus erster Hand zu informieren.

Wie Ziegler darlegte, sei vor einigen Wochen ein anderes Gebäude in Motzenhofen der Regierung von Schwaben angeboten worden: "Aber die Regierung fängt nicht mit 20 Plätzen an. Das wäre eine Sammelunterkunft gewesen." Mit der wäre aber dieser Ort überfordert gewesen. Die "große Sache", so der Bürgermeister ist vom Tisch: "Da können wir dankbar sein, dass das so ist."

