Kinderbetreuung wird in Obergriesbach teurer

Plus Der Gemeinderat Obergriesbach beschließt eine Erhöhung der Gebühren für Kindergarten und Kinderkrippe. In der Sitzung gibt es außerdem zwei große Dankeschöns.

Von Stefanie Brand

Mit einem riesengroßen Dankeschön und einem herzlichen "Vergelt's Gott" beendete Daniel Schulz nach einer guten halben Stunde die öffentliche Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats. Das Dankeschön richtete er an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, an Bauhofmitarbeitende, an Vereinsakteure, an Landwirte und an all die Helfenden, die am Hochwasserwochenende zusammengearbeitet haben. "Es ist mehr als gut zu wissen, dass man in so kurzer Zeit auf so viele Helfer zurückgreifen kann", sagte der Zweite Bürgermeister, der - in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Jürgen Hörmann - durch die Sitzung führte. Stefan Asam, dem Dritten Bürgermeister, dankte er noch einmal explizit für die rasche Verpflegung der Helfenden. Zuvor fielen ausschließlich einstimmige Beschlüsse.

Einstimmig beschloss das Gremium in der Sitzung eine Änderung der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung. In einer nicht öffentlichen Sitzung war das Thema bereits vorbesprochen worden. Die Gebührenerhöhung trifft zum einen die klassischen Benutzungsgebühren.

