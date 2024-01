Obergriesbachs Bürgermeister nimmt sich vorübergehend eine Auszeit

Plus Jürgen Hörmann, Bürgermeister von Obergriesbach, lässt die Amtsgeschäfte vorübergehend ruhen. Er nimmt sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit.

In Obergriesbach kam am Dienstagabend der Gemeinderat zusammen. Der Termin fand zwar planmäßig statt. Doch die personelle Besetzung war anders als gewohnt: Daniel Schulz, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, führte – mit Unterstützung des Dritten Bürgermeisters Stefan Asam – durch die Sitzung. Der Erste Bürgermeister, Jürgen Hörmann, lasse sich krankheitsbedingt entschuldigen, teilte Schulz mit. Hörmann hatte zu Beginn der Woche seine Vertreter, das Gemeinderatsgremium sowie die Verwaltung informiert, dass er sich eine Auszeit nehme – auf unbestimmte Zeit.

„Niemand muss sich Sorgen machen“, erklärt Jürgen Hörmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ergänzt, dass ein paar Tage Urlaub aktuell nicht mehr reichten, um abschalten zu können. Wenn er nur ein paar Tage auf Abstand zum Bürgermeisteramt, der Verantwortung und den Tätigkeiten ginge, würde ihn nach seiner Rückkehr ein Berg an Aufgaben erwarten, der deutlich höher wäre, als es ohnehin schon tagtäglich der Fall sei. Deswegen habe er sich „um meiner Gesundheit willen“, wie er betont, dafür entschieden, eine Auszeit zu nehmen – mit offenem Ausgang.