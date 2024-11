Das neue Nahwärmenetz ist ein Zukunftskonzept

Auf dem Hof der Familie Held in Sielenbach wird fleißig gebaut. In der Halle wird Platz für rund 1500 Kubikmeter Hackschnitzel sein, mit denen der neue Hackschnitzelofen beheizt werden wird. Rund 100 Gebäude in Sielenbach sind inzwischen an das Heldsche Nahwärmenetz angeschlossen. Für die anstehende Erweiterung des Netzes in Richtung Wollomoos (Gemeinde Altomünster) im Nachbarlandkreis Dachau beginnt im Frühjahr in der Nähe des Umspannwerkes der Energiebauern der Bau der neuen Heizzentrale.

