Der Bahnausbau im Augsburger Land ist überfällig, aber eine Zumutung

Vier Trassen stehen zur Auswahl für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg. Doch welche bedeutet das kleinste Übel für den Landkreis?

Was ist das kleinere Übel: Riesige Brücken bei Zusmarshausen, eine brutale Verkehrsschneise durchs idyllische Rothtal oder neue Bahngleise, für die im Zweifelsfall in Neusäß Häuser weichen müssen? Schwer zu sagen. Sicher ist: Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg, für die ganze Region eine schon viel zu lang aufgeschobene Notwendigkeit, wird für viele Menschen im Augsburger Land eine Zumutung. Dem Entsetzen, das sich jetzt im Gemeinderat von Zusmarshausen bei erster Ansicht der neuen Pläne breit macht, werden in anderen Orten weitere Momente des Schocks und der Entrüstung folgen. Vier Strecken gelten als machbar, ideal davon ist keine. Das sagt die Bahn selber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

