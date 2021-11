Stadtbergen

18:00 Uhr

Brand in Heizung und Sauna: Stadtberger Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Brand der Hackschnitzelheizung an der Sporthalle in Stadtbergen war erst Samstagfrüh gelöscht.

Plus Erst nach 17 Stunden war der Brand an der Hackschnitzelheizung an der Sporthalle Stadtbergen gelöscht. Dann brannte auch noch eine Sauna. Zur Ursache gibt es erste Vermutungen.

Von Angela David

Dieses Wochenende war äußerst hart für die Retterinnen und Retter der Feuerwehren im Gebiet Stadtbergen. Zunächst gerieten am Freitagnachmittag die Hackschnitzel in der Heizanlage an der Sporthalle in Brand. Die Halle und das benachbarte Hallenbad mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. 17 Stunden waren bis zu 100 Einsatzkräfte bis zum frühen Samstagmorgen im Einsatz. Die Hackschnitzel mussten aus dem Lager herausgeräumt und gelöscht werden.

