Wie stehen die Adelsrieder zum Bahnausbau?

Der geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm ist ein Dauerthema im Augsburger Land – gerade in den Gemeinden, die nicht von einem zukünftigen Bahnhof profitieren werden, wie beispielsweise Adelsried. Dort hat nun das DB-Infomobil Halt gemacht, um die Anwohnerinnen und Anwohner in allen Details über die zukünftige ICE-Strecke zu informieren, die schließlich direkt an deren Wohnort vorbeiführen wird. Was bewegt die Adelsried beim Thema Bahn?

