Planungsverband Augsburg

vor 37 Min.

Diese Probleme wollen vier Landkreise in der Region gemeinsam angehen

Auch in Nordschwaben will man einen Bürokratieabbau.

Plus Politik, Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand aus der Region Augsburg wollen Probleme anpacken, die sich direkt vor Ort lösen lassen. Wären es nur nicht so viele.

Von Cordula Homann Artikel anhören Shape

Die vier Landräte aus den Kreisen Augsburg, Dillingen, Aichach-Friedberg und Donau-Ries haben sich am Montag im Augsburger Landratsamt mit Vertretern aus Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand getroffen. Ein Auslöser für die Veranstaltung mit knapp 30 Teilnehmenden war die Demonstration am Augsburger Plärrer. Weder Augsburgs Landrat Martin Sailer, noch seine Kollegen Stefan Rößle (Donau-Ries), Markus Müller (Dillingen) und Klaus Metzger (Aichach-Friedberg) hatten an der Veranstaltung teilgenommen. Sie sei mit keinem abgestimmt gewesen, so Sailer.

Die Landräte Stefan Rößle (Donau-Ries), Markus Müller (Dillingen), Martin Sailer (Augsburg) und Klaus Metzger (Aichach) (vorne von links) sprachen mit Vertreten aus Landwirtschaft, Handwerk und Industrie Foto: Cordula Homann

Man sei ohnehin fast wöchentlich mit Landwirten in Verbindung, meinte der Augsburger Landrat. Das gelte für ihn wie für die drei Kollegen. Was alle vier Landkreise zudem verbindet, ist der Regionale Planungsverband Augsburg, indem alle zusammengefasst sind, das gemeinsame Polizeipräsidium Schwaben Nord – und die Energieversorger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen