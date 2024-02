Demo auf Augsburger Plärrergelände: Landrat hinterfragt Veranstaltung

Nach Vorwürfen übt Landrat Martin Sailer Kritik und stellt klar, warum er und andere Kollegen nicht an der Aktion am Augsburger Plärrer teilnehmen.

"Lasst uns reden": So ist die Kundgebung "Lass uns reden. Hand in Hand – der gesamte Mittelstand" am Freitagnachmittag auf dem Augsburger Plärrergelände umschrieben. Doch nicht jeder will reden – nach Information unserer Zeitung haben viele der eingeladenen Lokalpolitiker aus der Region abgesagt. Auch Landrat Martin Sailer wird sich an der Demonstration mit Traktoren und Nutzfahrzeugen nicht beteiligen. Das wird vom Bürgerforum Schwaben online kritisiert.

Auf der Facebook-Seite des Vereins mit Sitz in Königsbrunn wird die Absage als "beschämend" bezeichnet. Wörtlich heißt es: "Ja, Unternehmer und Familien aus dem Mittelstand, denen das Wasser bis zum Hals steht, sind unangenehmer, als sich einfach mal gegen rechts auf einen Platz zu stellen." Hintergrund ist, das Sailer wie die Augsburger Oberbürgermeister Eva Weber sowie Caritas und die Diözese Augsburg für Samstag zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus eingeladen hatte. Es sei laut Bürgerforum respektlos und inakzeptabel, die "klare Not und Hilferufe derer, die den eigenen Stuhl bezahlen, abzusagen".

Augsburger Landrat Martin Sailer hinterfragt Veranstaltung

Auf Nachfrage teilt Landrat Sailer mit, dass er seit längerer Zeit anderweitig terminlich gebunden sei. Weder bei ihm noch bei seinen Landratskollegen aus Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen sei der Termin im Vorfeld angefragt oder gar abgestimmt worden, "auch wenn die Organisatoren durch ihre Werbemittel offensichtlich anderes suggerieren wollten". Sailer empfindet das Vorgehen als "ziemlich respektlos". Laut Sailer soll es in Kürze einen Termin geben, bei dem sowohl er als auch die Landräte aus Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries mit "jenen Personen ins Gespräch kommen werden, die sich tatsächlich für die Belange unserer Landwirtinnen und Landwirte beziehungsweise der mittelständischen Betriebe einsetzen: der BBV, die Kreisbäuerinnen und Kreisobmänner sowie Vertreter der IHK und HWK".

Bezirkstagswahl / Martin Sailer Bezirkstagswahl / Martin Sailer / Landrat und Bezirkstagspräsident Foto: Marcus Merk

Sailer teilt auf Nachfrage außerdem mit: "Ich bin ein Freund von konstruktiven Gesprächen und einem respektvollen Umgang miteinander, selbst dann, wenn man aus verschiedenen Gründen nicht einer Meinung ist. Inwieweit eine von der Querdenker-Szene organisierte Veranstaltung tatsächlich zielführend für die Landwirte und den Mittelstand sein kann, möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Die deutliche Distanzierung des BBV von der Veranstaltung sollte hier bereits Antwort genug sein."

Geplante Demo am Augsburger Plärrer: Initiator sieht ein "Parteiengefecht"

Die Einladung von "Lasst uns reden. Hand in Hand – der gesamte Mittelstand" ist von Hans-Jörg Raffler unterschrieben. Auf Nachfrage teilt er mit, dass er kein Mitglied und Unterstützer im Bürgerforum Schwaben sei. Zur Absage von Landrat Sailer schreibt er: "Leider hat man es gar nicht in Erwägung gezogen oder angeboten, einen Stellvertreter zu schicken. Für die Landwirte und die Menschen, die den Mittelstand in unserer Region am Laufen halten, tut es mir sehr leid. Für diese Menschen, Familienväter und Unternehmer in Verantwortung, wäre es dringend notwendig, ihre Bitten und Vorschläge an die Landräte und deren Bürgermeister persönlich zu stellen."

Ein Bürgermeister und ein Landrat sollte ein erster direkter Ansprechpartner vor Ort sein, so Raffler. Der Bauernverband habe diese direkten Ansprechpartner noch zu keiner Veranstaltung eingeladen. Raffler: "Aus diesem Grund war es mir ein Anliegen, dass man sich mit dieser Einladung ein Gehör verschaffen kann, und deshalb habe ich die Veranstaltung angemeldet." Verband und Politik machten daraus größtenteils ein Parteiengefecht und nutzten es für ihre eigene Selbstdarstellung. "Hier geht es jedoch um Menschen und deren direkte Ansprechpartner als Menschen im Amt", so der Landwirt.

Obermeister spricht auf der Kundgebung am Plärrer, distanziert sich aber

Einer, der bei der Kundgebung auf dem Plärrer sprechen will, ist Freie-Wähler-Kreisrat Rainer Naumann. Er spricht als Obermeister der Metzger und stellt von vorneherein klar: Sein Redebeitrag stehe allein für das mittelständische Handwerk. Er distanziere sich von den Ansichten des Bürgerforums. Der Bobinger Metzger will über die Rahmenbedingungen für das Handwerk sprechen. Themen seien unter anderem Bürokratie, Fachkräftemangel oder Kostendruck.