Fasching, Kabarett, Kunst und Märkte

Im Landkreis Augsburg ist auch an diesem Wochenende wieder viel los. Der Fasching ist das bestimmende Thema. Doch auch für Diejenigen, die die fünfte Jahreszeit nicht mögen, sind zahlreiche Alternativen geboten.

Fasching in Neusäß, Secondhand-Flohmarkt in Diedorf

In der Neusässer Stadthalle steigt am Samstag um 16 Uhr das Showtanzfestival der Narrneusia. Einlass ist um 15.30 Uhr. Am Sonntag ist der Einlass zum Narrneusia Kinderfasching um 14 Uhr, die Party selbst dauert von 14.30 bis 17.30 Uhr.

In der Schulturnhalle in Altenmünster beginnt am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr ein Faschingskonzert der Musikschule Holzwinkel und Altenmünster

Icon Galerie 18 Bilder Beim Krönungsball der Neufnarria im ausverkauften Gemeindezentrum Mittelneufnach war bis tief in die Nacht einiges geboten.

Der Schützenball im Vereinsheim Ettelried startet am Samstag um 19.30 Uhr.

Wer noch kein Kostüm hat: Ein Secondhand-Faschingsmarkt ist im Diedorfer Pfarrheim, Marienplatz, am Freitag von 15 bis 18 Uhr.

In Lauterbrunn wird am Samstag um 15 Uhr ein Faschingsgottesdienst gefeiert. Mit dabei ist der Faschingshaufa Lauterbrunn; im Anschluss wird der Faschingswagen gesegnet.

Der Förderverein der Löschgruppe Bieselbach veranstaltet am Sonntag um 14 Uhr im Feuerwehrhaus ein Kaffeekränzchen.

In der Langweider Mehrzweckhalle steigt am Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Kinderfaschingsball.

Im Schützenheim in Langerringen-Schwabmühlhausen beginnt am Samstag um 20 Uhr der Faschingsball des Schützenvereins.

Die Mangos sorgen beim Hofball in Mittelneufnach am Samstag, 18.30 Uhr im Gemeindezentrum für die richtige Musik. Dazu treten auf die Neufnarria, die Haselonia und der FV Engetried.

In Untermeitingen ist am Samstag die Narrensitzung der Imhofia. Beginn ist um 20 Uhr in der Imhofhalle.

Die FCW-Faschingsparty startet am Samstag um 20 Uhr im Wehringer Bürgersaal.

Konzerte in Violau und eine Winter-Matinée in Biberbach

In der Wallfahrtskirche Violau beginnt am Sonntag ein „Konzert zur Weihnachtszeit am Fest Mariae Lichtmess“, mit Brigitte und Anna-Maria Thoma (Sopran) sowie Matthias Hammerschmitt (Piano).

In der Musikschule Biberbach ist am Sonntag um 11 Uhr eine „Winter-Matinée“.

Die Konzertreihe „Zeit für mich - mit Musik“ im Anhauser Pfarrheim wird am Samstag fortgesetzt. Um 16 Uhr spielen Ramon Boss (Cello) und Noah Plota (Gitarre).

Der Schlager-Spaß mit Andy Borg und Gästen am Freitag um 18 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist bereits ausverkauft. Am Samstag heißt es an gleicher Stelle um 20 Uhr: „Best of Hans Zimmer“.

Im Bürgersaal in Stadtbergen bieten am Sonntag um 18 Uhr Roman Poboinyi, Claudio Zazzaro, Jinjiang Zhong „Drei Tenöre - Große Emotionen“. Mit Volker Hiemeyer präsentieren sie Arien aus La bohème, La traviata, Das Land des Lächelns.

Kabarett in Schwabmünchen und Frühshowpen in Königsbrunn

In Schwabmünchen ist am Samstag um 19.30 Uhr die Kabarettistin Luise Kinseher zu Gast. Für ihre Kultur-Nacht gibt es allerdings kaum noch Karten. Einen Tag später, am Sonntag, um 15 Uhr, findet in der Galerie im Kunsthaus, Bahnhofstraße 7, „L’Italia vist così“ statt - Musik und Geschichten aus Italien mit Alfred Vogler und Hannes Hopp.

Icon Galerie 27 Bilder Zum großen Revival im PM gab es am Samstag einen 90er- und 2000er-Hitmix. Alle Gäste Ü25 hatten freien Eintritt bis 0 Uhr. Hier gibt es die Party-Bilder.

„Frühshowpen“ heißt es am Sonntag um 11 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn. Dort wird ein Weißwurstfrühstück angeboten, mit dabei sind die Lumpenbacher. Einlass ist um 10.30 Uhr.

Raus ins Grüne

Unter der Leitung von Ralf Stölzle und Robert Kugler wird am Sonntag um 14 Uhr eine Vogelbeobachtung bei der Beobachtungsplattform der Firma Klaus bei den Römerseen angeboten.

Kleintiermarkt in Meitingen, Kinderflohmarkt in Diedorf

An der Diedorfer Immanuelkirche findet am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr ein Kinderflohmarkt statt.

In Meitingen ist wieder Kleintiermarkt, und zwar von 8 bis 11 Uhr am Gasthof Neue Post.

Ausstellungen in Gablingen, Langweid und Stadtbergen

Das archäologische Heimatmuseum, Holzhauser Weg 5, Gablingen, hat am Sonntag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr auf. Anmeldung für Führungen bei Gudrun Nitsch, Telefon 08230/994 oder 0176/42071195.

Auch das Lechmuseum in Langweid ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Kunstraum Am Pfarrhof in Leitershofen ist jeweils am Samstag und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr „Spaces- Judith Grassl und Youngjun Lee“ zu sehen. (AZ)