Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Welche Schätze bei Ausgrabungen im Augsburger Land gefunden wurden

In Nordendorf sind die Überreste eines Reiterkriegers zum Vorschein gekommen.

Plus In unserer Serie "Was weiß Wikipedia?" ist allerlei Interessantes über das Augsburger Land ans Licht gekommen. Einige Ausgrabungen und Funde prägten sogar die internationale Forschung.

Ob eine orientalische Perle, das Skelett eines Kriegerreiters oder ein ganzes Wagengrab. Neben angeordneten Ausgrabungen kamen im Augsburger Land oftmals auch zufällig - beim Pflügen von Äckern oder bei Bauarbeiten - wahre Schätze zum Vorschein. Die Entdeckungen zeigen: Der Landkreis Augsburg ist eine archäologische Goldgrube. Die Funde zeugen von römischen Hinterlassenschaften, Schätzen aus dem fernen Orient und 7000 Jahren alten Werkzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen