Emersacker

18:00 Uhr

Abschiebung droht: Bayerischer Landtag beschäftigt sich mit Familie Yükselen

Plus Familie Yükselen aus Emersacker droht die Abschiebung. Das Schicksal von Mutter Meryem und den beiden Söhnen Serkan und Deniz ist nun Thema im Bayerischen Landtag.

Von Jonathan Lübbers

Seit Wochen kämpft Mutter Meryem Yükselen für sich und ihre beiden Söhne Serkan und Deniz darum, in Deutschland bleiben zu dürfen. Dafür erhalten sie viel Beistand. Wie unsere Redaktion in der vergangenen Woche berichtete, startete eine Unterstützerin eine Petition für die Familie. Diese war am Mittwoch Thema im Bayerischen Landtag.

Familie Yükselen ist Thema im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags

Ziel der eingereichten Petition ist es, ein Bleiberecht für die drei gebürtigen Türken zu erwirken. Am Mittwoch wurde der Antrag im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden des Bayerischen Landtags diskutiert.

