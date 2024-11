Die Gersthofer Stadtbibliothek soll noch stärker zur Wohlfühloase werden

In der Gersthofer Stadtbücherei hat sich auch in diesem Jahr einiges verändert. So ist die Rückgabe von Medien inzwischen zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. An dem Selbstverbucher samt Sicherheitsgate wurden seit Januar knapp 8000 Medien an Selbstverbucher ausgeliehen und auch wieder zurückgegeben, das sind rund zehn Prozent der gesamten Ausleihen im Halbjahr. Das Gerät wurde von bislang fast 4000 Menschen genutzt, sagte Bibliotheksleiterin Irina Turner. Die Zahlen stellte sie am Montagabend im Gersthofer Kulturausschuss vor. Es war ihr letzter Auftritt in dem Gremium.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbibliothek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohlfühloase Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis