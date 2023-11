Gablingen

06:00 Uhr

Jetzt ist es fix: Gablingen bekommt einen V-Markt

Plus Nach der Schließung des Edeka-Marktes kommt der lang ersehnte Vollsortimenter nach Gablingen – mit einem Konzept, das zuvor niemand auf dem Schirm hatte.

Von Katrin Reif

Lange Zeit war der erste Anblick bei der Einfahrt nach Gablingen trostlos: Der Blick fällt auf ein leer stehendes Gebäude, darin war einst ein Supermarkt. Aufmerksamen Beobachtern ist es vielleicht schon aufgefallen, denn nun tut sich etwas in den leeren Räumen. Container stehen auf dem Parkplatz, im Inneren wird gehämmert und gebohrt. Nach langem Hin und Her ist es inzwischen offiziell: Ein V-Markt zieht ein – ein Mini-V-Markt wohl bemerkt.

Die Vollsortimenter-Kette bringt ein Konzept mit, das während der jahrelangen Diskussion rund um einen Supermarkt für Gablingen niemand auf dem Schirm hatte: Der Mini-V-Markt ist größer als die bisher üblichen Mini-Supermärkte, die oft in Container einziehen. Er ist aber kleiner als ein "normaler" Supermarkt, für den die Räumlichkeiten am Gablinger Ortseingang zu klein gewesen wären. Mit dieser mittelgroßen Lösung passt er genau in das alte Gebäude. Für Gablingen ein Grund zur Freude, denn es sah lange so aus, als würde den Bürgern der Einkauf im eigenen Ort verwehrt bleiben.

