Gablingen bekommt Minimarkt im alten Edeka-Gebäude

Plus Im September 2021 schloss der einzige Komplettversorger. Seitdem steht das Supermarktgebäude am östlichen Ortseingang von Gablingen leer. Nun gibt's eine Lösung.

Die Verhandlungen eines Grundstücksbesitzers mit der Firma Edeka über einen neuen Markt auf einem Nachbargrundstück waren bisher nach Angaben von Bürgermeisterin Karina Ruf noch nicht von Erfolg gekrönt. „Die Schließung des ehemaligen Lebensmittelmarktes an der Hauptstraße hat uns alle sehr bewegt. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen heute Positives berichten zu dürfen“, so Ruf gegenüber unserer Redaktion.

Zeitweise lag eine Anfrage im Rathaus vor, die eine Nutzung als Sonderposten-Baumarkt vorsah – eine Lösung, die keine Mehrheit unter den Gablinger Gemeinderäten fand. Dass Gablingen einen Lebensmittelmarkt braucht, darin sind sich alle einig. Edeka möchte, wie der Eigentümer des Supermarktgrundstücks schon früher erklärte, einen zum heutigen Verkaufskonzept passenden Neubau auf einer etwa 7000 Quadratmeter großen Fläche nahe der Schmutter. Auch Versuche, einen Mini-Markt in der Ortsmitte zumindest für eine Übergangszeit zu etablieren, scheiterte.