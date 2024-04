Gablingen

vor 16 Min.

Mehrzweckhalle, Theaterheim: Wo kann man in Gablingen noch einkehren?

Plus Die Grünholder Stuben führt eine Familie seit rund 30 Jahren. Doch in Lützelburg muss wieder ein neuer Pächter her.

Von Katrin Reif

Es gibt ein paar Dinge, die braucht ein Ort. Mit dem neuen Supermarkt am Ortseingang hat Gablingen eines davon bekommen. Aber auch ein Treffpunkt für Bürger und Vereine ist sehr wichtig für das Dorfleben. Die Gemeinde hat mit der Grünholder Stuben so einen Ort mit langer Tradition. Die Familie Greguric führt ihren Gasthof nun schon seit rund 30 Jahren. Und - darin sind sich im Gemeinderat alle einig - über diese Konstanz ist man froh. Vor allem im Hinblick auf die Situation im Theaterheim Lützelburg, wo wieder ein Pächter aufgehört hat. Doch ein paar Fragen bleiben dennoch offen - vor allem für die Vereine.

Dem Pächter der Grünholder Stuben steht die Bewirtung der Mehrweckhalle zu

Für Feierlichkeiten braucht man ein Dach über dem Kopf, geeignete Räumlichkeiten - und normalerweise auch etwas zu essen und zu trinken. Da gibt es die großen Feste, bei denen man auf Bewirtung angewiesen ist und dann gibt es die etwas kleineren, die die Vereine auch selbst stemmen könnten, ein Kinderfasching zum Beispiel. Bei einer Sitzung aller Vereine zu Jahresanfang baten die Vertreter darum, bei solchen Festen in der Mehrzweckhalle selbst Getränke anbieten zu dürfen. Doch im Vertrag mit dem Pächter der Grünholder Stuben wurde einst festgelegt, dass ihm die Bewirtung in der Mehrzweckhalle zusteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen