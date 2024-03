Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofen wirbt mit Info-Point für sein geplantes "Grünes Herz"

Plus Gersthofen will für sein geplantes „Grünes Herz“ die Bahnhofstraße sperren. Unterstützer eines Bürgerentscheids wenden sich dagegen. Mit einem Info-Point wirbt die Stadt jetzt für ihre Pläne.

Von Gerald Lindner

Ein „Grünes Herz“, welches den Rathausplatz mit dem heutigen „Gersthofer Loch“ verbindet und einen neuen, attraktiveren Stadtpark mit hoher Aufenthaltsqualität und Möglichkeiten für Veranstaltungen schaffen soll, plant die Stadt Gersthofen. Essenziell für das Konzept, das aus einem europaweit ausgeschriebenen Planungswettbewerb als Sieger hervorgegangen ist, ist die Sperrung der Bahnhofstraße auf circa 100 Metern zwischen Einmündung Schulstraße und Strasserkreuzung. Gegen diese Sperrung hat eine Bürgerinitiative erfolgreich einen Bürgerentscheid angestrengt, der am Sonntag, 7. April, stattfinden wird. Am gleichen Termin können die Bürgerinnen und Bürger über ein Ratsbegehren entscheiden, mit welchem der Stadtrat sich mehrheitlich für die Pläne einsetzt.

Um die Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren, wurde jetzt im Erdgeschoss des City-Centers Gersthofen ein Info-Point eröffnet, der über das Ratsbegehren informiert. Bürgermeister Michael Wörle und Christian Hörmann von der CIMA Beratung + Management GmbH, welche die Stadt in Fragen der Innenstadtentwicklung seit Jahren berät, führten zum Auftakt durch die Ausstellung, die einen Blick in die Zukunft erlauben soll. Schautafeln, Modelle und weiterführende Hinweise demonstrieren anschaulich den Ist-Stand und wie sich Gersthofens Innenstadt in Zukunft nach Auffassung der beauftragten Planer entwickeln könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen