Gersthofer Kirchweih steigt auch in diesem Jahr auf dem Rathausplatz

Auch in diesem Jahr findet die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz statt, da noch kein neuer Festplatz angelegt ist. Und wieder gibt’s einen neuen Wirt.

Seitdem an der Südseite der Schubertstraße der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums entsteht, hat die Stadt Gersthofen keinen Festplatz mehr. Zwar hat man eine Fläche nördlich der Thyssenstraße beim „Los-Angeles-Ring“ als neues Festgelände ins Auge gefasst. Doch bis dieses angelegt ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. So ist man erneut auf ein Provisorium für die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz angewiesen. Nach Helmut Wiedemann, der im vergangenen Jahr mit seiner Almhütte eingesprungen war, als die langjährige Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter abgesagt hatte, gibt es in diesem Jahr wieder einen neuen Festwirt.

Die Gersthofer Kirchweih findet in diesem Jahr vom Freitag, 6., bis Sonntag, 15. Oktober, wieder auf dem Rathausplatz statt. Heuer steigt das Fest immer noch ohne großes Festzelt und mit reduziertem Angebot – aber mit Platz zum gemeinsamen Lachen, Feiern und Beisammensein. In Steinkers Almdorf finden Gäste Getränke, Musik und viele kulinarische Leckereien. Süßwarenstände, Crêpes, ein Kinderkarussell, ein Trampolin, der Greifer und einiges mehr sollen zudem für Spaß und Unterhaltung auf dem Rathausplatz sorgen.

Gersthofen zündet großes Feuerwerk zur Kirchweih

Weitere Programmpunkte sind unter anderem ein großes Feuerwerk am Samstag, 7. Oktober, ab 21 Uhr, am Sonntag, 8. Oktober, eine große Fahrzeugausstellung des Vereins American Car Friends Augsburg. Fest zum üblichen Programm gehört der Tag der Vereine mit Vereinsbingo (10. Oktober). Weiter gibt’s eine Oldtimer-Ausstellung am Sonntag, 15. Oktober, mit einer Prämierung der schönsten Fahrzeuge. Vom Weißwurstfrühstück bis hin zur Après-Ski-Party mit DJ Franky sorgen weitere Musiker und Kapellen für Stimmung. Der traditionelle Kinder-Nachmittag mit reduzierten Preisen, Kinder-Schnitzeljagd mit tollen Gewinnen, kostenloses Kinderbasteln und Kinderschminken durch das Jugendzentrum Gersthofen sowie der Besuch des Maskottchens findet am Mittwoch, 11. Oktober, statt.

Eröffnet wird die Gersthofer Kirchweih am Freitag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr im Rahmen einer ökumenischen Andacht mit Pfarrer Markus Dörre und Dekan Frank Kreiselmeier. Um 18 Uhr folgt dann der Fassanstich durch Bürgermeister Michael Wörle in Steinkers Almdorf mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Gersthofen. „Ich freue mich, dass wir erneut auf dem Rathausplatz in Gersthofen eine Möglichkeit schaffen konnten, um gemeinsam zu feiern, Spaß zu haben und uns auszutauschen“, sagt Wörle. Aktuell arbeite die Stadtverwaltung mit Hochdruck daran, dass im kommenden Jahr Bürgerinnen und Bürger aus Gersthofen und Gäste aus dem Umland auf dem neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße eine neue Kirchweih mit großem Bierzelt und verschiedenen Fahrgeschäften besuchen können.

Dauerhafter Gersthofer Festplatz kommt frühestens 2024

Für einen dauerhaften Festplatz dient künftig eine rund 27.300 Quadratmeter große Fläche nahe der B2-Anschlussstelle Gersthofen-Nord. Dort sahen frühere Entwürfe auch außerhalb der Veranstaltungszeiten einen Park-and-ride-Platz vor. Wegen des dafür nötigen Bebauungsplanverfahrens sowie der erforderlichen Stromversorgung und Kanal- und Wasseranschlüsse ist die Realisierung allerdings frühestens im Jahr 2024 möglich.

Weitere und immer aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Gersthofen unter www.gersthofen.de/kirchweih.