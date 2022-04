Gersthofen

Kirchstraße in Gersthofen erhält weiteren Gebäuderiegel

Auf diesem Grundstück an der Kirchstraße in Gersthofen sollen drei neue Häuser entstehen.

Plus Statt einer alten landwirtschaftlichen Hofstelle ist an der Gersthofer Kirchstraße die Wohnanlage Kollerhof entstanden. Nun gibt's Pläne fürs Nachbargrundstück.

Von Gerald Lindner

Es war ein Jahrhunderte alter Bauernhof an der Ecke Kirchstraße - Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen. Inzwischen ist dort der "Neue Kollerhof", eine moderne Wohnanlage entstanden. Dort hat die Stadt auch Räume für die Begegnungsstätte "du & hier", oder das Freiwilligenzentrum, die Volkshochschule und weitere Einrichtungen angemietet. Nun gibt es weitere Pläne für das unmittelbar benachbarte Grundstück an der Kirchstraße. Warum der Bauausschuss diesmal zustimmte.

