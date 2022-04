Horgau-Bieselbach

13:26 Uhr

Können brennende Hochsitze Strom- und Gasleitungen beschädigen?

Immer wieder kommt es vor, dass die Hochsitze und Jagdkanzeln in unmittelbarer Nähe zu Gas- oder Stromleitungen in Flammen stehen.

Plus Bei Bieselbach brennt ein Jägerstand direkt neben einer Stromleitung und im Boden verläuft eine Gasleitung. LEW und Erdgas Schwaben geben Auskunft über die Risiken.

Von Matthias Schalla

Die Serie der angezündeten Jagdeinrichtungen im Augsburger Land beunruhigt nicht nur die Jägerschaft. Auch Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen, denn immer wieder kommt es vor, dass die Hochsitze und Jagdkanzeln in unmittelbarer Nähe zu Gas- oder Stromleitungen in Flammen stehen. Ausfälle in der Versorgung oder gar Explosionen befürchten manche. Wir haben daher bei den LEW und bei Erdgas Schwaben nachgefragt, wie groß das Risiko ist.

