Angst vor einem Einbruch? Es gibt Hilfe

Die Sorge vor einem Einbruch in den eigenen vier Wänden treibt viele Menschen um. Doch man ist der Gefahr nicht schutzlos ausgeliefert.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das gilt auch für Angst vor einem Einbruch im Haus oder Wohnung. Doch wie ein Einbruch in der Osterzeit in einem Einfamilienhaus in Dinkelscherben zeigt, ist Sorge vor einem ungebetenen Besuch im eigenen Heim nicht aus der Luft gegriffen. Wachsamkeit und Prävention sind für den Schutz wichtige Ratgeber. Es ist daher eine sehr gute Sache, dass die Kripo Augsburg eine kostenlose Beratung anbietet, wie man sich in den eigenen vier Wänden am besten schützt. Dieser Expertenrat kann besorgte Bürgerinnen und Bürger beruhigen. Neben dem Verlust von Wertsachen ist ein Eindringen von Fremden in die privaten Räume immer auch eine traumatische Erfahrung.

Verlässliche und wachsame Nachbarn sind wichtig

Ein wichtiger Schutz vor Einbrüchen ist neben allen technischen Vorrichtungen oder Umbauten die Kommunikation. Wer zum Beispiel in den Urlaub fährt, sollte dies verlässlichen und wachsamen Nachbarn erzählen. Weniger redselig darf man sich in sozialen Netzwerken zeigen. Wer dort darüber informiert, dass eine mehrtägige Reise ansteht und das Haus längere Zeit unbeaufsichtigt ist, lädt unliebsame Besucher geradezu ein.