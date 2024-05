Kühlenthal

In Kühlenthal haben Erwachsene beim Hip-Hop-Kurs ihren Spaß

Plus Nicht nur der Nachwuchs im Ort hat die Freude an Hip-Hop entdeckt, jetzt kommen auch die Eltern. Bisher sind Frauen und ein Mann beim Training dabei.

Von Steffi Brand

Dass Kinder und Jugendliche in den Hip-Hop-Trainingsraum im Feuerwehrhaus in Kühlenthal pilgern, ist seit Jahren ein altbekanntes Bild. Auch dass der Hip-Hop-Nachwuchs vom Tennisclub (TC) Kühlenthal in allen Tanz-Altersklassen regelmäßig Preise gewinnt, ist weit über Kühlenthal hinaus bekannt. Neu ist, dass nun immer am Donnerstagabend Hip-Hop-Beats aus dem großen Raum mit Spiegelwand tönen und dort nicht etwa der Nachwuchs trainiert, sondern eine Gruppe von Erwachsenen, von denen einige bereits zum zweiten Mal beim Hip-Hop-Kurs teilnehmen.

Nina Prähofer aus dem Meitinger Ortsteil Ostendorf ist eine von diesen Wiederholungstäterinnen, die strahlend erklärt: „Der erste Kurs hat mir super gut gefallen. Als der zweite Kurs angeboten wurde, dachte ich mir: gleich nochmal!“ Hip-Hop habe ihr schon immer gut gefallen, doch für die Teenie-Gruppe sei zu alt. Deswegen habe sie sich sehr gefreut als im Januar der Erwachsenen-Hip-Hop-Kurs gestartet ist – und noch mehr, dass es seit April bereits das nächste Kursangebot gibt. Auch Julia Fink aus Nordendorf ist zum zweiten Mal dabei. Sie habe es einfach ausprobiert und richtig viel Spaß daran gehabt, erklärt sie und erinnert sich, dass die Koordination und das Lernen der Choreographie durchaus eine Herausforderung waren.

