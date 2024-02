Westendorf

Westendorf wird immer mehr zu einer Faschingshochburg

Plus An mehreren Abenden heißt es beim Pfarrfasching "ausverkauft". Beim Weiberfasching geht es den ganzen Tag lang in Westendorf und bei der Party rund.

Von Oliver Schneider

Viele Leute aus Westendorf und Umgebung fiebern dem Pfarrfasching entgegen. Die Vorfreude auf das bunte, Programm, das für jeden Geschmack etwas bietet, ist groß. Die Erwartungen der Besucher bei den ausverkauften Veranstaltungen im Gasthof Schmidbaur wurden auch heuer erfüllt.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Zwerger sorgte mit einer launigen Begrüßung für Heiterkeit. Danach übernahm Wolfgang Schulz die Moderation und führte souverän und mit Witz durch das Programm. Als ersten Punkt konnten die Hip-Hop-Gruppen des TC Kühlenthal die Stimmung steigern. Die Kinder und Jugendlichen rissen die Besucher gleich mit. Dabei waren die jüngsten Akteure gerade mal vier Jahre alt.

