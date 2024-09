Heike Heubach, Rea Garvey und Tim Raue in einer Sendung

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Heubach wird am 27. September um 22 Uhr in der Talkshow „NDR-Talkshow“ zu Gast sein. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhard. In der NDR-Talkshow spricht sie nicht nur über ihr erstes halbes Jahr im Bundestag, in dem sie sich als Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen vor allem um bezahlbaren Wohnraum kümmert. „Ein großes Anliegen ist mir auch zu zeigen, dass auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen das Zeug dazu haben, weitreichende Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für andere zu tragen. Das wird Menschen mit Behinderungen leider viel zu oft abgesprochen“, teilt die Abgeordnete mit. Weitere Gäste werden sein: Tim Raue (Koch), Olli Dittrich (Humorist) und sein Sohn Jonathan Henrich (Musiker), Meltem Kaptan (Schau-spielerin), Jenny Jürgens (Fotografin) und John Jürgen (DJ), Charly Hübner (Filmemacher) und Sven Regener (Schriftsteller) sowie Rea Garvey (Singer-Songwriter). (AZ)