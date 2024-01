Mehr als 90 Prozent stimmen für den neuen Kreisbrandrat

Plus Mit 114 von insgesamt 121 Stimmen wird Christian Kannler zum neuen Kreisbrandrat gewählt. Seine Kameraden aus dem Landkreis Augsburg setzen viele Hoffnungen auf ihn.

Seit 30 Jahren leitet Marion Koppe vom Augsburger Landratsamt Wahlen. Aber so ein Ergebnis wie am Mittwochabend hatte sie noch nie: 94 Prozent Zustimmung. Sie bekam Christian Kannler bei der Wahl zum neuen Kreisbrandrat. Wie berichtet, war Vorgänger Friedhelm Bechtel überraschend zurückgetreten. Eine Hoffnung der Kameraden und Kameradinnen ist, dass nun wieder Ruhe einkehrt.

Es war ein beeindruckendes Bild am Mittwochabend im Sitzungssaal des Augsburger Landratsamts, als mehr als 100 Feuerwehrleute zusammenkamen – und alle in Uniform. Nur einer trug Jeans samt Käppi und war etwas perplex. "Ich hab' nicht damit gerechnet, dass ich der Einzige bin, ich hab' es nur zeitlich nicht geschafft", meinte er entschuldigend. 132 Freiwillige und sechs Werkfeuerwehren gibt es im Landkreis. 124 Stimmen wurden abgegeben. Drei waren ungültig, sieben stimmten für Nein.