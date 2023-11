Nach Bechtel-Rücktritt: Wer wird neuer Feuerwehrchef im Augsburger Land?

Plus Es gibt bereits erste Gespräche mit möglichen Kandidaten für das Amt des Kreisbrandrats im Landkreis Augsburg. Eine Wahl vor eineinhalb Jahren war geplatzt.

Nach der überraschenden Ankündigung, dass Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel sein Amt zum Jahresende niederlegt, soll im Januar ein Nachfolger gewählt werden. Nach Auskunft des Landratsamts habe bereits ein ergebnisoffenes Gespräch dazu stattgefunden. Weitere Gespräche mit geeigneten Kandidaten seien angesetzt. Ab Januar wird die Stelle vorerst kommissarisch besetzt, bis ein neuer Feuerwehr-Chef gefunden ist. Das gestaltete sich vor einem Jahr alles andere als einfach.

Landrat Martin Sailer stehe aktuell in engem Austausch mit der Kreisbrandinspektion, heißt es aus dem Landratsamt. Die setzt sich im Landkreis aus vier Inspektoren zusammen. Stefan Hieber zeichnet für den südlichen Landkreis mit den Städten Königsbrunn, Bobingen, Schwabmünchen und den Stauden verantwortlich. Sein Kollege in der Reischenau mit Dinkelscherben, Kutzenhausen, Gessertshausen und Diedorf ist Thomas Seitz. Für das Lechtal mit Gersthofen ist Christian Kannler zuständig, für den Nordwesten mit Stadtbergen, Neusäß, Horgau, Zusmarshausen und dem Holzwinkel ist es Thomas Reichel. Letzterer wird den Posten von Friedhelm Bechtel kommissarisch übernehmen.