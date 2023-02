Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Nach Bränden: Kreisbrandrat warnt vor falscher Nutzung von Ethanol-Öfen

Plus Binnen weniger Tage kommt es im Augsburger Land zu zwei schweren Wohnungsbränden. Kreisbrandrat und Ofenbauer warnen vor der unsachgemäßen Nutzung alternativer Heizquellen.

Von Matthias Schalla

Zwei schwere Brände hat es binnen kurzer Zeit im Augsburger Land gegeben. Ende Januar ist eine 89-jährige Bewohnerin nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Steppach gestorben. Die Seniorin starb einen Tag nach ihrer Rettung durch die Einsatzkräfte im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Rauchvergiftung. Vergangenes Wochenende brach in Aystetten erneut in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus, bei dem der 33-jährige Bewohner lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Hier geht die Polizei davon aus, dass es zu einer Verpuffung kam, als der Mann seinen Ofen mit Ethanol nachfüllen wollte. Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel befürchtet, dass sich aus Unkenntnis solche Unfälle wiederholen können.

