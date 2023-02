Aystetten

14:57 Uhr

33-Jähriger bei Wohnungsbrand in Aystetten lebensgefährlich verletzt

Durch eine Verpuffung erlitt ein 33-Jähriger in Aystetten lebensbedrohliche Verletzungen und musste in eine Spezialklinik für Verbrennungen eingeliefert werden.

In einem Mehrfamilienhaus in Aystetten befüllt ein Bewohner den Ofen mit Ethanol. Es kommt zu einer Verpuffung, der Mann wird lebensgefährlich verletzt und muss in eine Spezialklinik.

Die Ursache für den Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Aystetten steht jetzt fest. Wie berichtet, war am Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Wohnung in der Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatte der 33-jährige Bewohner das Feuer bereits fast vollständig gelöscht. Dabei erlitt der Mann allerdings lebensbedrohliche Verletzungen und musste in eine Spezialklinik für Verbrennungen eingeliefert werden. Die 41-jährige Mitbewohnerin kam mit leichten Verletzungen davon. Ausgelöst wurde das Feuer laut Polizei durch eine Verpuffung, als der 33-Jährige den Ofen mit Ethanol befüllte. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. (thia)

