Neujahrsempfang der Freien Wähler: Mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr

Trotz der vielen Krisen sehen die Freien Wähler im Augsburger Land zusammen mit Bischof Bertram Meier und Landrat Martin Sailer viele Gründe, optimistisch zu sein.

Der Tenor zu Beginn des neuen Jahres lautet: Trotz Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, der drohenden Wiederwahl von Trump in den USA und der Bauern-Proteste in der ganzen Region - so schlimm sei die Lage nicht. Gerade zum Start in das Jahr 2024 bestehe durchaus Grund zu Optimismus. Beim Neujahrsempfang der Freien Wähler im Kreis Augsburg griffen sowohl Digitalminister Fabian Mehring als auch Landrat Martin Sailer die These auf. Bischof Bertram Meier stellte seine Ideen für die moderne Kirche und gegen Feinde der Demokratie vor. Dazu gab's in der Kantine des Augsburger Landratsamtes ein drei-Gänge-Menü samt Schweinsbraten.

Beim Neujahrsempfang Freie Wähler im Augsburger Landratsamt von links die Geschäftsführerin der Freien Wähler im Landkreis, Franziska Mehring, ihr Mann, Bayerns Digitalminister Fabian Mehring, die Kreisvorsitzende der Freien Wähler Melanie Schappin und Bischof Bertram Meier. Foto: Marcus Merk

Nicht einmal dicht bestuhlt reichte der Raum für das Publikum beim Neujahrsempfang der Freien Wähler. Beeindruckt vom großen Zulauf zeigte sich Kreisvorsitzende Melanie Schappin. 2023 sei ein bewegtes und - aufgrund des Landtagswahlergebnisses sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Heuer sei der Haushalt des Landkreises ein Problem. Zuletzt fehlten noch 9,5 Millionen Euro. „Wenn der Bezirk die Umlage senkt, wäre der Kreishaushalt auch ohne Erhöhung der Kreisumlage auszugleichen“, sagte Schappin zuversichtlich und sprach dabei direkt Bezirkstagspräsident Martin Sailer an. Dieser, in Personalunion auch Landrat und damit Gastgeber am Sonntagabend, dankte seinerseits für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kreistag. Man sei eine Familie, kein Parlament. Und auch den Haushalt 2024 werde man gut hinbekommen. Sein Fazit: „So schlecht ist es doch gar nicht bei uns. Wir haben Vollbeschäftigung, geben 150 Millionen Euro für unsere Schulen aus – es geht was voran. Das sollten wir zeigen und den Menschen Zuversicht geben.“

Bischof appelliert für eine wehrhafte Koalition von Kirche und Politik

Von seinen ersten Tagen im Bayerischen Landtag berichtete Anton Rittel. Der Erfolg im Wahlkampf habe bewiesen, was erreicht werde, wenn man zusammenhält. Zusammenhalten stand auch im Mittelpunkt der Rede von Bischof Bertram Meier, der für Fabian Mehring sein Klassentreffen unterbrach. Politik und Kirche sollten gemeinsam, rechtschaffen und transparent arbeitend, über die Parteigrenzen hinweg eine wehrhafte Koalition gegen Extremismus bilden. „Wir haben Demokratie gelebt, gelernt; uns ist es wirklich gut gegangen. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen.“

Neujahrsempfang Freie Wähler, Landratsamt Neujahrsempfang Freie Wähler, Landratsamt / im Bild v.l. Fabian Mehring, Melanie Schappin und Bischof Betram Meier /// Foto: Marcus Merk

Bayerns neuer Digitalminister Fabian Mehring betonte, man habe trotz der vielen Krisen allen Grund zum Optimismus. Schließlich lebe man in einem großartigen Land samt Frieden, Freiheit und Sicherheit. In seinem neuen Amt will er die Verwaltung digitalisieren, die Chancen der Zukunftsmedien aktiv nutzen und die Digitalisierung zu den Menschen bringen. Sie mitnehmen. Seinen Aufruf für Aufbruchstimmung und Optimismus griff Peter Kraus auf, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag, und ergänzte ihn um Mut, um die anstehenden Probleme zu meistern.

Seine Kollegin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia Schmid, erinnerte die Anwesenden an ihre Verantwortung, die Anliegen der Menschen zu vertreten und die Zukunft positiv zu gestalten. Mit Blumen und Wein wurde den Rednerinnen und Rednern gedankt. Zwischendrin hatten das Duo Bene Armanio und Tasten-Tommy mit Schlagern und Faschingshits für Stimmung gesorgt.