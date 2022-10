Meitingen

07:00 Uhr

Lech-Stahlwerke: Rodung des Lohwalds schafft neue Arbeitsplätze

In der vergangenen Woche wurde mit der Umsetzung des geplanten 'Sondergebietes am nördlichen Lohwald' begonnen.

Plus Die Max Aicher Stiftung spricht nach der Rodung von einem wichtigen Meilenstein für eine noch nachhaltigere Stahlproduktion und zukunftsweisenden Klima- und Artenschutz.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Klima- und Naturschützer sind nach eigenen Worten "stinkesauer". So nennt beispielsweise der Regionalreferent des Bundes Naturschutz (BN), Thomas Frey, die am Wochenende durchgeführten Rodungen im Lohwald bei Meitingen eine "perfide Aktion". Auch Ingo Blechschmidt vom Klimacamp Augsburg wurde von den Fällungen der Fichten völlig überrascht, hatte er doch aufgrund noch einiger anhängiger Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichthof (VGH) erst Ende nächsten Jahres mit Beginn der Rodungen für den geplanten Erweiterungsbau der Lech-Stahlwerke (LSW) gerechnet. Die Unternehmensleitung der Max Aicher Stiftung betont in einer Pressemitteilung an unsere Zeitung jedoch erneut, wie wichtig die Maßnahme für die Zukunft des Stahlwerks ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen