Meikes Schmeckerei bewirtet in der Neusässer Stadthalle

Nach dem Abschied von Karlheinz Luxenhofer sind für die Neusässer Stadthalle neue Gastronomen gefunden worden. Ein Paar aus Augsburg tischt künftig auf.

Nachdem der Stadthallengastronom Karlheinz Luxenhofer nach über 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, geht es in der Stadthallengastronomie Neusäß direkt weiter: als Nachfolge konnten Meike und Simon Weickel von „Meikes Schmeckerei“ in Augsburg gewonnen werden. Unter dem Motto „Die Kunst zu genießen und die Kunst genießen“ wird sie die Veranstaltungen kulinarisch begleiten.

Zusammen mit ihrem Team wird die „Schmeckerei in der Stadthalle Neusäß“ zukünftig Besucherinnen und Besucher der Stadthalle verwöhnen. Vor Veranstaltungsbeginn sowie in den Pausen warten kleine kulinarische Highlights und Aperitifs auf die Gäste, und nach den Veranstaltungen können sie den Abend noch bei einem Getränk gemütlich ausklingen lassen. Ab Ende September beginnt die Theater-Saison in der Stadthalle.

Bewirtung für private und geschäftliche Feiern in der Stadthalle Neusäß

Auch für private oder geschäftliche Feiern in der Stadthalle wird es für jeden Anlass eine Bewirtung geben. Die Küche der Schmeckerei setzt auf regionale, saisonale und handwerklich zubereitete Lebensmittel. Bürgermeister Richard Greiner freut sich, „mit Meike und Simon Weickel und ihrem Team innovative und zuverlässige Partner" für den kulinarischen Part der Stadthalle Neusäß gefunden zu haben. Er wünsche der „Theater-Schmeckerei“ einen guten Start und freue sich auf die kulinarischen Überraschungen. (AZ)