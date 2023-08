Das erlebte der Küchenchef der Neusässer Stadthalle in 35 Jahren

Küchenmeister Karlheinz Luxenhofer hat jede einzelne Veranstaltung in der Neusässer Stadthalle bekocht. Jetzt geht er in den wohlverdienten Ruhestand.

Von einer kleinen Unterbrechung abgesehen haben Sie seit 35 Jahren jede einzelne Veranstaltung in der Neusässer Stadthalle zuverlässig mit Speis‘ und Trank bewirtet. Wie sind Sie zu dieser großen Herausforderung gekommen?



Karlheinz Luxenhofer: Den Kochberuf habe ich in den 70er Jahren im damaligen Augsburger Hotel „Weißes Lamm“ erlernt und die folgenden Jahre in Pfersee, Steppach und Bobingen gekocht. Durch all diese Verbindungen hatten schließlich die Neusässer Stadträte 1988 ihr Interesse bekundet, mich für die gerade entstehende Stadthalle zu engagieren. Das war dann schon etwas anderes.

Inwiefern?



Karlheinz Luxenhofer: Normale Restaurants sind überschaubar, selbst mit 100 bis 150 Sitzplätzen noch. Aber nun ging es um die Verköstigung von bis zu 600 Personen pro Abend. Im Stadterhebungsjahr 1988, als in Neusäß ein Fest nach dem anderen veranstaltet wurde, waren zum Teil sogar bis zu 1000 Leute zu bewirten. Aber dann gab es gab in den kommenden Jahrzehnten keine einzige Veranstaltung in der Stadthalle, die ich nicht mitgemacht habe: Kulturveranstaltungen, Hochzeiten, Firmenfeiern, Tanzbälle. Das war anstrengend und herausfordernd, aber es ist immer alles erfolgreich abgelaufen.

Wo befindet sich die Küche in der Stadthalle überhaupt? Als „normaler“ Besucher ist davon gar nichts zu sehen?



Karlheinz Luxenhofer: Der Durchgang zur Küche ist gleich beim Pausenausschank. Früher hatten wir hier sogar zwei Küchen, als es dort noch die „Ratsstube“ gab. Doch im Zuge der Feuerschutzverordnung 2008 musste aufgrund fehlender Ausgänge und Fluchtwege hier alles etwas zurückgebaut werden. Seitdem wird die ehemalige Ratsstube nur noch als Lagerraum genutzt.

„Ratsstube“ klingt nach Gemütlichkeit. Sicherlich haben Sie da auch den einen oder anderen Künstler „live“ miterlebt?



Karlheinz Luxenhofer: (Lacht) Man hat hier viel mit bekommen und unglaublich viel erlebt. Ich erinnere mich noch, als sich in den 90er-Jahren dort der Trientiner Bergsteigerchor versammelt hatte. Auf einmal rief mir einer von ihnen zu: „Mach’s Licht aus, Bua!“ Ich löschte das Licht, es wurden Kerzen angezündet und die Chorsänger hatten „La Montanara“ angestimmt. Die Leute haben Tränen geweint…

Seitdem hat sich in der Gastronomie sehr viel verändert, auch die Speisetrends wie momentan die vegane Ernährung. Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit solchen Dingen gemacht?



Karlheinz Luxenhofer: Ich persönlich war immer in der traditionellen wie auch in der feinen Küche zu Hause. Man kann dabei von jedem etwas lernen und bekommt dadurch natürlich auch die Trends zu spüren. Aber manchmal konnte ich vieles nicht mehr reflektieren, rein vegan ist einfach „Too much“ für mich. Was für mich selbst allerdings schon in den frühen 90er-Jahren ganz wichtig war, ist, dass mein verwendetes Fleisch aus der Region und vor allem von Tieren aus artgerechter Haltung stammte. Eigentlich waren damit wir die damaligen „Exoten“.

Gibt es ein Gericht, das Sie ganz besonders gerne für Ihre Gäste zubereitet haben?



Karlheinz Luxenhofer: (winkt lachend ab) Vom Presssack bis zum Hummer haben wir alles gerne serviert.



Herr Luxenhofer, nach weit über einem Vierteljahrhundert erfolgreicher Gästeverpflegung treten Sie nun Ihren wohlverdienten Ruhestand an. Wie werden Sie diesen für sich gestalten?



Karlheinz Luxenhofer: Ich habe zwei Hunde, einen Garten und zwei Fahrräder, die ich wieder einmal intensiv bewegen möchte. Dazu werden ein paar Reisen innerhalb der innerdeutschen Region kommen, vor allen Dingen aber die Kultur! Meiner Neusässer Stadthalle werde ich auch weiterhin treu bleiben und habe mir bereits auch schon eine Karte für die dortige Silvesterveranstaltung gekauft – jetzt kann ich endlich einmal alles von der anderen Seite der Theke aus genießen.

