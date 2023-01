Neusäß-Steppach

vor 46 Min.

Brandermittler suchen noch die Ursache für den tödlichen Wohnungsbrand

Plus Auch mehrere Tage nach dem Wohnungsbrand in Steppach mit einem Todesopfer steht die Ursache noch nicht fest. Der Vorfall erinnert an ein ähnliches Feuer in Haunstetten.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Auch mehrere Tage nach dem tragischen Wohnungsbrand mitten in Steppach steht die Ursache noch nicht fest. Nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums führen aktuell die Brandspezialisten der Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen durch. Zwar können momentan weder der Grund noch die Schadenshöhe gesichert benannt werden, eine mögliche Ursache aber scheidet bereits aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen