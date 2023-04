Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes

In Stadtbergen informieren Experten über Prostatakrebs und Möglichkeiten zur Früherkennung.

Mit Magnetresonanztomografie (MRT) kann man dem Prostatakrebs effektiv auf die Spur kommen. Allerdings ist das Verfahren noch keine Kassenleistung. Darüber spricht der Oberarzt an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Uniklinikums, Dr. David Kaufmann, im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern und wird häufig zu spät erkannt. Denn Symptome gibt es häufig nicht, treten spät auf oder sind uncharakteristisch. Der unmittelbare Anlass, zum Arzt zu gehen, ist entweder die reguläre Vorsorgeuntersuchung ab 45, oder es treten Beschwerden beim Wasserlassen, häufiger Harndrang oder Nachtröpfeln auf.

Dahinter steckt meist eine gutartige Prostatavergrößerung und nur selten Krebs. Der Arzt wird laut Kaufmann zunächst die Prostatadrüse ertasten. Sie hat etwa die Größe einer Kastanie und befindet sich zwischen Harnblase und dem Enddarm. Sie kann im Alter zu mindestens doppelter Größe anwachsen. Vielleicht nimmt der Arzt auch eine Verhärtung im Gewebe wahr.

Untersuchung muss der Patient selbst bezahlen

Näheren Aufschluss kann die Bestimmung des sogenannten PSA-Werts (eines prostata-spezifischen Antigens) geben. Steigt dieser Wert, so kann dies auf Krebs hindeuten. Diese Untersuchung muss der Patient aber selbst bezahlen. Ergibt sich ein Verdacht auf Prostatakrebs, so folgt in der Regel eine Biopsie, das heißt, an zehn bis zwölf Stellen der Prostata werden Gewebeproben entnommen und untersucht. Werden keine Krebszellen gefunden, kann das freilich auch daran liegen, dass nicht an der richtigen Stelle eingestochen wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Zuletzt hat sich in vielen Studien gezeigt, dass die Trefferrate einer Biopsie durch eine vorherige MRT-Untersuchung deutlich erhöht werden kann. Umgekehrt können unnötige Biopsien vermieden werden. Bei der MRT werden Schnittbilder der Prostata erzeugt. Damit kann verändertes Gewebe erkannt und genau lokalisiert werden. Ähnlich einer Computertomografie liegt der Patient in einer Röhre. Es gibt hier keine Strahlenbelastung, aber die Untersuchung ist laut Kaufmann anstrengender, da sie etwa 30 Minuten dauert und die Röhre eng und laut ist.

Endgültige Diagnose wird durch Gewebeprobe ermittelt

Die Radiologie erstellt einen Befund, der einen sogenannten Pirads-Wert beinhaltet. Er gibt auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (hoch) die Wahrscheinlichkeit an, ob Krebs vorliegt. Bei hohen Werten können nun aus auffälligen Arealen gezielt Proben entnommen und die Trefferrate deutlich erhöht werden. Die endgültige Diagnose stellt nach wie vor ein Pathologe mittels Gewebeprobe. Laut Kaufmann kostet eine MRT-Untersuchung an der Uniklinik 500 bis 600 Euro. Er würde dennoch in bestimmten Fällen dazu raten. Dazu wird sich Kaufmann im Vortrag näher äußern.

Der Vortrag "MRT der Prostata – für wen macht die Untersuchung Sinn?" findet am Montag, 17. April, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.