Tipps aus Thierhaupten: Das sollten Sie über die Reichweite von E-Autos wissen

Plus In unserer Serie zur E-Mobilität geht es diesmal um die Batterieleistung und die verschiedenen Lademodelle. Noch ist das Angebot der Stromversorger ein Wirrwarr.

Thomas Hirn, Unternehmer und Familienvater aus Thierhaupten, fährt seit Dezember 2020 ein Elektroauto. Nun hat er das zweite E-Auto-Modell vom selben Hersteller bekommen. In den ersten beiden Folgen unserer Serie zur E-Mobilität hat er bereits Tipps zum Fahrzeugkauf und zum Batterielademanagement gegeben. Nun folgen weitere Ratschläge, die der gelernte Energieanlagenelektroniker selbst in der Praxis erprobt hat.