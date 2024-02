Thierhaupten

17:45 Uhr

Das Seniorenzentrum ist das größte und teuerste Projekt in Thierhaupten

Plus Das Interesse der Öffentlichkeit an der Gemeinderatssitzung ist aus verschiedenen Gründen groß. Ein Thema ist: Wie wird der Ort in Zukunft an der Meitinger Straße aussehen?

Von Katrin Reif

Nicht immer sind die Sitzungen im Marktgemeinderat Thierhaupten so gut besucht wie am vergangenen Dienstagabend. Etwa zehn Bürger wollen sich vor allem ein Thema anhören, das viele Thierhaupter direkt betrifft: Der Bebauungsplan Meitinger Straße. Und ein Thema, das viele irgendwann mal betrifft: Ein Seniorenzentrum für Thierhaupten.

Zu Beginn räumte Bürgermeister Toni Brugger Zeit ein für Bürgeranfragen. Doch zu sagen hatte niemand etwas, die Besucher wollten vor allem zuhören, wenn es darum geht, wie ihr Ort in Zukunft an der Meitinger Straße aussehen könnte. Es ist die Seite Thierhauptens, die jeder sieht, der von Westen kommt. Vereinzelt stehen dort bereits Hauptgebäude mit recht unterschiedlichem Erscheinungsbild. Die Giebel stehen zum größten Teil senkrecht zum Straßenverlauf, die Höhe ist meist unterschiedlich. Der Bebauungsplan soll nun System in das Gebiet bringen und nur Gebäudetypen zulassen, die den bestehenden ähneln.

