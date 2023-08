Freistaat fördert Seniorenzentrum in Thierhaupten mit 1,5 Millionen Euro

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) übergibt einen Förderscheck an das Seniorenzentrum: Nun kann in der Ortsmitte von Thierhaupten gebaut werden.

Geldregen in der Sommerpause: 1,5 Millionen Euro bekommt der Markt Thierhaupten vom Freistaat Bayern. Damit soll das in Stocken geratene Projekt eines Seniorenzentrums in der Ortsmitte wieder ins Laufen gebracht werden.

„Mitten im Urlaub, da erträgt man auch mal gute Nachrichten" , sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) mit einem Schmunzeln in Richtung der anwesenden Politiker aus Thierhaupten, die von zweiter Bürgermeisterin Josefine Kreuzer (FW) angeführt wurden. Sie vertrat Rathauschef Toni Brugger. Der Anlass: Der Staatsminister hatte kurzfristig seinen Besuch in der Marktgemeinde angekündigt. Denn der Freistaat hat einer Förderung für das zugestimmt. Der Minister hatte symbolisch einen großen Scheck über exakt 1,495 Millionen Euro im Gepäck.

Minister übergibt Scheck mit Schönheitsfehler

Damit kann die Gemeinde nun ein bereits seit Jahren geplantes Projekt realisieren: Zwischen Kloster, Rathaus und Kindergarten soll ein Seniorenzentrum entstehen. Geplant sind eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf Pflegeplätzen, eine Tagespflege mit 25 Plätzen und eine Begegnungsstätte. Dass der Scheck nicht vollständig war, weil im Ortsnamen von Thierhaupten ein "h" vergessen worden war ("Tierhaupten"), war da nicht so wichtig.

Vor 15 Jahren hat die Kommune das Grundstück erworben. Die ersten Planungen zum Projekt wurden 2020 aber als nicht förderfähig abgelehnt. Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (FW) weiß um das lange Ringen um das Geld. "Wenn in der Politik eine Entscheidung einmal gefallen ist, ist es oft schwierig, sie nochmals zu drehen". Er dankte Gesundheitsminister Holetschek für die "Doppelpässe", die sie sich zugespielt hätten, aber vor allem allen Beteiligten aus Thierhaupten, die drangeblieben sind und das Projekt nun verwirklichen.

Auch die Betreiber des Pflegezentrums, Renate Sturm und ihr Sohn Niclas waren schon dabei, als es darum ging, das Blatt zu wenden. Man musste damals die Räume umplanen, Quadratmeterzahlen und Betreuungsschlüssel anpassen. Zumindest das Gebäude kann jetzt gebaut werden. Die Betreiberfamilie Sturm steht abet vor der nächsten Herausforderung: Sobald der erste Spatenstich getan ist, müssen sie damit anfangen, Fachpersonal zu finden. Natürlich weiß auch Holetschek um diese Probleme: „Wenn wir nicht jetzt etwas tun, dann werden wir das System mit Ansage gegen die Wand fahren."

Hilfe für Menschen mit Demenz in Thierhaupten

Das Angebot in Thierhaupten richtet sich insbesondere an Menschen mit Demenz. Solche Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen fehlen. Holetschek: "Wir brauchen sie aber dringend, da in Bayern bereits jetzt rund 270.000 Menschen mit Demenz leben – bis zum Jahr 2040 wird die Zahl auf rund 380.000 steigen.“

Bürgermeisterin Kreuzer sagte mit Blick auf das Seniorenzentrum: „Wo Steine auf Mitgefühl treffen und Fundamente aus Solidarität gelegt werden, entsteht nicht nur ein Gebäude aus Mauern und Räumen, sondern es wird ein Ort geschaffen, der Respekt, Würde und Gemeinschaft fördert.“ (mit pm)