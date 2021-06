Augsburg

vor 36 Min.

195-Millionen-Euro-Projekt: Das neue Josefinum nimmt Gestalt an

Plus Die Sanierung des Augsburger Krankenhauses ist ein Mammutprojekt. Bald soll ein weiterer Abschnitt abgeschlossen sein. Doch es gibt Schwierigkeiten, die viele Projekte plagen.

Von Jan Kandzora

Es gibt dazu keine Statistik. Aber vermutlich liegt man nicht ganz falsch, wenn man davon ausgeht, dass ein großer Teil der Augsburger im Josefinum zur Welt gekommen ist. Im vergangenen Jahr gab es im Krankenhaus in Oberhausen 3560 Geburten, im Schnitt wird im Josefinum also etwa alle zweieinhalb Stunden ein Kind zur Welt gebracht. Es ist die größte Geburtsklinik in der Region – und eines der größten Häuser deutschlandweit. Die mehr als 100 Jahre alte Einrichtung verändert dabei seit Längerem ihr Gesicht; sie ist eine Großbaustelle. Seit zehn Jahren wird der Krankenhauskomplex runderneuert. In einigen Monaten soll ein weiterer Bauabschnitt fertiggestellt sein. Bis alle Arbeiten komplett abgeschlossen sind, wird es allerdings noch Jahre dauern.

Themen folgen