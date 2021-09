Augsburg

vor 38 Min.

Augsburger Radsternfahrt zur Automesse IAA wird unterwegs immer größer

Plus Beim Start in Augsburg sind rund 250 Radler dabei, später über 300 und am Ende rund 1500. Teilnehmer kommen bis aus Frankfurt. Ein Unfall mit Rettungshubschrauber an der Strecke sorgt für Unruhe.

Von Eva Maria Knab

Markus Schlegel ist schon fast 500 Kilometer geradelt, als er am Samstagmorgen um acht Uhr an in der Konrad-Adenauer-Allee an den Start geht. Der 32-Jährige ist einer von vielen Teilnehmern an der großen Radsternfahrt von Augsburg nach München, die zur Demo gegen die Automesse IAA führen soll. Schlegel ist mit einer Gruppe am Montag in Frankfurt aufgebrochen, um bis Samstag in Augsburg zu sein. Warum er bei der Raddemo mitmacht? "Mich bewegt der große Verbrauch von Flächen, die Autos vorbehalten sind, da hat die IAA keine Antwort drauf, dort geht es immer nur um Autos", sagt Schlegel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

