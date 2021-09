Tausende protestieren: IAA-Demo in München erreicht ihren Höhepunkt

Rauchwolken, Trommeln und Gesänge: Tausende demonstrierten gegen die Automobilausstellung in München. Als Aktivistinnen in Bäume kletterten, kam es zu Ausschreitungen.

Eine junge Frau in weißem Anzug löst sich aus der Menge. Sie springt, verheddert sich im Zaun, schafft es hindurch zum Baum und hangelt sich an den Ästen hinauf. Eine zweite hat weniger Glück, Einsatzkräfte umringen sie. In dem Zug aus Demonstrantinnen und Demonstranten bricht Chaos aus, immer mehr schwarze Helme drängen sich in die Menge. "Pfefferspray!", schreit ein Aktivist.

Auch am Samstag kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden in München. Die Gegnerinnen und Gegner der IAA, der internationalen Automobil-Ausstellung, kamen zu Tausenden in die Landeshauptstadt. Ein Großteil beteiligte sich an der Radsternfahrt, bei der die Menschen aus ganz Bayern anreisten. Die Angaben, wie viele Menschen wirklich in den Straßen demonstrierten, weichen voneinander ab. In jedem Fall erreichten die Demonstrationen zahlenmäßig ihren Höhepunkt: Die Polizei spricht von rund 10.000 Menschen, die Veranstalter von insgesamt 25.000.

Umweltorganisationen beteiligen sich an Demo gegen die Internationale Automobil-Ausstellung

"Smash IAA", "Autokonzerne entmachten": Mit Bannern und wütenden Rufen startete der Zug am frühen Nachmittag von der Theresienwiese. Verschiedene Gruppierungen beteiligten sich, etwa Attac, der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und Sand im Getriebe. Letzere gelten als treibende Kraft hinter dem Protest und hatten bereits in den vergangenen Tagen mit anderen Gruppierungen mehrere Aktionen organisiert.

Am Freitag hatten Aktivistinnen und Aktivisten ein leer stehendes Haus besetzt und die Zugänge zu mehreren Ständen von Ausstellern versperrt, unter anderem von Porsche, Audi und Mercedes. Zudem hatte eine Gruppe von Klimaaktivisten kurzzeitig die für die Messe eingerichtete Sonderspur BlueLane auf der Autobahn A94 blockiert, die an der Messe vorbeiführt. Die Kriminalpolizei in Erding ermittelt in dieser Sache gegen insgesamt 15 Personen.

Proteste am Samstag in München verlaufen überwiegend friedlich

Während die Radfahrerinnen und Radfahrer durch die gesperrte Innenstadt radelten, schob sich der Zug aus Protestgruppen von der Theresienwiese aus in einer Schleife um den Hauptbahnhof. Immer wieder platzten Rauchbomben in grellen Farben, eine Gruppe aus Trommlerinnen und Trommlern begleitete die lauten Gesänge.

Foto: Anna Katharina Schmid

In der Luisenstraße eskalierte die Situation kurzzeitig. Zwei Aktivistinnen erklommen Bäume am Rand der Straße, Einsatzkräfte der Polizei setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Die Polizei begründete dies damit, bedrängt worden zu sein. Aktivisten kritisierten den Einsatz. Ein Polizeisprecher zog dennoch ein positives Fazit der Veranstaltung. Hätte es den Vorfall an den Bäumen nicht gegeben, könnte man mit dem Tag "absolut zufrieden" sein, sagte er. (mit dpa)

