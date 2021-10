Ausstellung: Bahnpark Augsburg präsentiert Lok aus Zeit von Kaiserin Sisi

Plus Im Augsburger Bahnpark ist nach ihrer Restaurierung eine Lokomotive zu sehen, die mehr als 100 Jahre alt ist. Auf die Besucher wartet am Sonntag eine Überraschung.

Im Bahnpark Augsburg können Besucher jetzt eine Reise in die Zeit von Kaiserin Sisi unternehmen. Denn dort ist ab Sonntag, 10. Oktober, eine Lokomotive zu sehen, die schon während der Regentschaft der österreichischen Kaiserin im Einsatz war. Laut Markus Hehl, Geschäftsführer des Bahnparks, ist es "ein weiterer Meilenstein für den Bahnpark", dass die Lokomotive 415 dort ausgestellt ist.