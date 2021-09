Augsburg

06:30 Uhr

Brand in Karolinenstraße: Kaufmann und Konditor kämpften gegen das Feuer

Plus Der Brand in der Karolinenstraße hat Helfern viel abverlangt. Warum der Einsatz in Augsburgs Innenstadt für Konstantin Theiner und Florian Sellmeir so besonders war.

Von Ina Marks

Wenn Konstantin Theiner in die Innenstadt kommt, kann er nicht anders. Dann muss er sich die Brandruine in der Karolinenstraße anschauen. Auch Florian Sellmeir ist nach wie vor beeindruckt, welche Zerstörung das Feuer in dem historischen Haus angerichtet hat. Es ist noch nicht lange her, da waren die beiden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee bei dem Großbrand an vorderster Front im Einsatz. Mit der Berufsfeuerwehr Augsburg waren die Pferseer an jenem späten Freitagnachmittag als erstes am Einsatzort. Theiner restaurierte daheim gerade einen Schrank. Sellmeir saß auf der Couch und freute sich aufs Wochenende, als plötzlich ihre Piepser Alarm schlugen. In dem Moment wussten beide noch nicht, dass sie zu ihrem bislang größten Einsatz ausrücken sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen