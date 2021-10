Das Augsburger Spickelbad soll endlich saniert werden

Plus Der Startschuss für die Sanierung des Augsburger Spickelbads soll kommendes Jahr fallen. Diskussionen gibt es aber wegen der Planungen eines 50-Meter-Beckens.

Wie sehr der Bau eines neuen 50-Meter-Hallenbads die Gemüter erregt, wie konträr die Meinungen zu einem geeigneten Standort sind und welche Angst umgeht, in Augsburg möglicherweise Wasserflächen zu verlieren, zeigte sich im Augsburger Sportausschuss. Dort gerieten Stadtrat Bernd Zitzelsberger ( CSU), Mitinitiator der Arbeitsgemeinschaft „50-Meter-Hallenbad“, und der ehemalige Sportreferent der Stadt, Dirk Wurm ( SPD), aneinander. Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen: die unterschiedlichen Auffassungen, wo, wie und wie schnell ein 50-Meter-Hallenbad in der Stadt Augsburg geplant und gebaut werden kann.