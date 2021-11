Augsburg

vor 46 Min.

Mehr Parkgebühren, schnellerer Nahverkehr: Das ist Augsburgs Klimaschutz-Plan

Plus Um den Klimaschutz voranzubringen soll Augsburg in einem ersten Schritt ein 40-Punkte-Programm beschließen. Darin geht es etwa um den Verkehr und einen Stopp des Erdgas-Ausbaus.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will mit einem schnellen Maßnahmepaket weitere Schritte zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes einleiten, noch bevor tiefergehende Schlussfolgerungen aus der kürzlich vorgestellten Klimaschutz-Studie gezogen werden. Diese soll ab dem kommenden Jahr in konkrete Beschlüsse gefasst werden. Wie berichtet hält die Studie das ehrgeizigste Ziel, nämlich den Augsburger CO 2 -Ausstoß gemessen am Weltanteil so zu reduzieren, dass die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad steigt, für nicht mehr machbar. Zwei Grad seien unter erheblichen Anstrengungen aber möglich. "Wir können handeln und wir müssen handeln", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen