Streik bei Premium Aerotec: Die Geduld der Mitarbeiter ist zu Ende

Plus Gut die Hälfte der rund 2700 Beschäftigten von Premium Aerotec protestieren vor dem Werk in Augsburg gegen die Zerschlagung. Es fallen teils deutliche Worte.

Von Andrea Wenzel und Bernd Hohlen

Die Gewerkschafter von der IG Metall werden am Freitagvormittag vor dem Firmengelände von Premium Aerotec in Haunstetten gefeiert wird wie Popstars. Was sie sagen, kommt an bei den Beschäftigten des Luftfahrtzulieferers. Die provokanten und markigen Aussprüche zur Lage des Unternehmens, das auf Wunsch der Mutter Airbus zerschlagen werden soll, werden von lauten Jubelrufen, rasselnden Ratschen und Applaus begleitet. Teils ist die Geräuschkulisse ohrenbetäubend laut, die Redner winken währenddessen siegessicher ins Publikum. Richtig laut wird es, als Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek an die Geschäftsführung von Premium Aerotec gerichtet ruft: "Verpisst euch, wir brauchen euch nicht mehr".

