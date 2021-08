Weiterer Wohnmobilstellplatz in Augsburg gewünscht: Woran es bislang scheitert

Das Reisen mit dem Wohnmobil boomt, doch in Augsburg mangelt es an Stellplätzen. Die Suche ist aus verschiedenen Gründen schwierig.

Augsburg wird bei Touristinnen und Touristen, die mit dem Wohnmobil verreisen, immer beliebter. Die Stellplätze an der Wertach (Nähe Ackermannstraße) sowie auf dem Parkplatz der TSG Augsburg an der Schillstraße sind daher wie berichtet regelmäßig ausgebucht. Seit mehreren Jahren sucht die Regio Tourismus deshalb nach einer alternativen Fläche, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, und auch Pro Augsburg sowie die Bürgerliche Mitte hatten sich Ende 2019 sowie im Mai 2020 an die Stadtspitze gewandt - bislang erfolglos.

Verwaltung bewertet einige Areale als ungeeignet

Es mangelt wie berichtet an verfügbaren Flächen. Woran es im Einzelfall bislang scheiterte, listet ein Schreiben des Wirtschaftsreferats an die Fraktion Bürgerliche Mitte als Reaktion auf deren Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Weber auf. Vorgestellt wurden im Mai 2020 seitens der Fraktion das Gelände rund um Fujitsu, das Areal beim neuen Innovationspark, der Parkplatz beim Rosenaustadion, sowie jener beim Messegelände und der Sportanlage Süd, dazu Plätze beim Reese-Park. Die Verantwortlichen der städtischen Referate sehen nirgendwo die Möglichkeit, einen zusätzlichen Wohnmobilstellplatz zu errichten.

Im Fall von Messegelände und Sportanlage Süd seien die dort vorhandenen Parkplätze ohnehin knapp. Die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes würde das Angebot weiter reduzieren. Auf dem Fujitsu-Gelände sowie auf den Flächen des Innovationsparks ist ein Stellplatz aus Sicht der Verwaltung städtebaulich ungeeignet oder gar ausgeschlossen. Ein Parkplatz des Rosenaustadions wurde zwischenzeitlich zum Verkehrsübungsplatz, andere Parkflächen sollen erhalten bleiben, um bei Veranstaltungen im Stadion zur Verfügung zu stehen.

Stellplatz für Wohnmobile braucht Nähe zur Augsburger Innenstadt

Das Wunschgrundstück der Regio Augsburg Tourismus liegt ebenfalls in der Nähe des Rosenaustadions und direkt an der Wertach. Hier sei eine Nutzung wegen Naturschutzauflagen nicht drin, berichtet Tourismusdirektor Götz. Beck Wichtig für ein Gelände ist aus seiner Sicht die Nähe und Erreichbarkeit der Innenstadt, ein Kiosk oder Restaurant in der Nähe, die Möglichkeit, Brauchwasser zu entsorgen sowie Frischwasser und Strom aufzunehmen und eine gewisse Aufenthaltsqualität, wie sie direkt an der Wertach gegeben wäre. Die Suche müsse daher weitergehen, so Beck. Schließlich sei mobiles Reisen ein "Megatrend", dem man Rechnung tragen müsse.