Coronavirus: Uniklinik Augsburg trifft Vorkehrungen für den Notfall

Plus Das Coronavirus breitet sich aus. Die Uniklinik Augsburg hat Vorkehrungen für einen Notfall ergriffen. Das städtische Gesundheitsamt gibt eine Empfehlung.

Von Michael Hörmann

In Deutschland gibt es weitere Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Verunsicherung der Bürger wächst. Auch in Augsburg fragen sich viele, wie es um die medizinische Erstversorgung im Notfall bestellt ist. Erste Anlaufstation dürfte in der Situation das Universitätsklinikum Augsburg sein. Im Krankenhaus sind Vorkehrungen getroffen, wie man reagieren würde.

Dies sagt Ines Lehmann, Sprecherin des Universitätsklinikums, auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe sich seit den ersten Nachrichten über den sich weltweit ausbreiteten Virus auf einen möglichen Einsatz vorbereitet, heißt es. Es gibt Vorkehrungen. Bild: Universitätsklinikum Augsburg, Ulrich Wirth Coronavirus: In der Uniklinik Augsburg gibt es eine Infektionsstation Ines Lehmann sagt: „Es gibt bereits in der Zentralen Notaufnahme ein Isolierzimmer mit Doppeltüren und Schleuse, falls sich ein Patient mit dem Verdacht einer Sars CoV2-Infektion über die zentrale Notaufnahme bei uns meldet.“ Bereits beim Eingang gebe es darüber hinaus Hinweise für Patienten mit Atemwegserkrankungen, „da wir bereits aktuell eine Grippewelle haben“. Im Vordergrund stehe die Einhaltung allgemeiner grundlegender Hygienemaßnahmen. Lehmann führt dazu weiter aus: „Angeschlossen an die III. Medizinische Klinik haben wir zudem eine Infektionsstation mit 21 Isolierzimmern mit Doppeltüren und Schleuse. Unsere Infektiologen haben darüber hinaus ja bereits Erfahrungen durch die Sars-Pandemie im Jahr 2002 und durch die Mers-Coronaviren in 2012.“ Das müssen Sie über das Coronavirus wissen 1 / 3 Zurück Vorwärts Ursprung: Die ersten Patienten haben sich wahrscheinlich Anfang Dezember auf dem Huanan-Seafood-Markt in Wuhan mit dem Coronavirus angesteckt, so das deutsche Bundesgesundheitsministerium.

Krankheitsbild: Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es verursacht vor allem Atemwegserkrankungen wie Husten und Fieber. Tödlich war die Lungenkrankheit laut Bundesgesundheitsministerium bisher nur bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem.

Ausbreitung: In China stieg die Zahl der Infizierten bis Montag auf insgesamt 77.150. 2592 der Erkrankten sind gestorben. In etwa 30 Ländern und Regionen außerhalb Festlandchinas gibt es mehr als 2200 Infektionen und 27 Todesfälle. Das Team der Infektiologie sei durch fachspezifische Weiterbildungen in Reise- und Tropenmedizin bestens vorbereitet auf derartige Situationen und Infektionskrankheiten. Seit Bekanntwerden der Coronavirus-Infektionen in China habe die Klinik eine Task Force, also eine schnelle Eingreiftruppe, aus Ärzten und Pflegern gegründet. Die Fachleute aus der Infektiologie, Hygiene, Mikrobiologie, Notfallmedizin und Pädiatrie würden sich regelmäßig treffen und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Staatsregierung für das Augsburger Haus festlegen und umsetzen. Coronavirus: Das Gesundheitsamt Augsburg gibt Tipps Darüber hinaus stehe man in engem Kontakt mit unserem Gesundheitsamt. Ulrich Storr, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, hatte zuletzt darauf hingewiesen, wie sich die Menschen momentan verhalten sollten: „In der sich derzeit auf dem Höhepunkt befindlichen Erkältungs- und Grippewelle sind Maßnahmen der Basishygiene sinnvoll.“ Dazu zählen: Niesen in die Ellenbeuge, ausreichender Abstand zu Gesprächspartnern sowie regelmäßiges Händewaschen. Alle weiteren Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. Lesen Sie außerdem: So stellt sich Europa auf den Kampf gegen das Coronavirus ein

Sina Trinkwalder legt wegen Coronavirus Nachtschichten ein

