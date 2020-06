14:53 Uhr

Die Alte Schule in Hochzoll ist jetzt ein Haus für die Jugend

Der Blick von der Friedberger Straße auf die sanierte Alte Schule in Hochzoll: Im Erdgeschoss befindet sich das Jugendcafé, in die oberen Stockwerke zieht der Jugendtreff ein.

Plus Die Einrichtung in Hochzoll sollte bereits vor ein paar Monaten starten. Nach der Corona-Zwangspause ist es jetzt so weit. Welche Zielgruppe die Träger im Auge haben.

Von Andrea Baumann

Viele Jahre erinnerte die Alte Schule in Hochzoll an den dörflichen Charakter des im 19. Jahrhundert noch eigenständigen Ortes. Lange Zeit war das Gebäude an der Ecke Friedberger/Karwendel- und Salzmannstraße dem Verfall preisgegeben, bevor sich Bürger für seinen Erhalt starkmachten. Der eigens dafür gegründete Verein Ensemble Alte Schule Hochzoll trieb die Sanierung voran. Mit Erfolg: Die Stadt Augsburg hat rund zwei Millionen Euro in die Instandsetzung der Immobilie investiert, knapp die Hälfte davon wurde aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund und Freistaat bezuschusst.

Das Jugendcafe bietet ein Mittagessen an

Wie früher werden in dem sanierten Haus Kinder und Jugendliche ein- und ausgehen. Die Alte Schule vereint Jugendhaus und -Café unter einem Dach und war bereits Anfang März mit einem Festakt eröffnet worden. Doch die Corona-Pandemie bremste die Akteure aus. Und so eröffnete erst vor wenigen Tagen im Erdgeschoss das Jugendcafé. Betrieben wird es von der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (BIB), die in Augsburg unter anderem durch ihre beiden Tante-Emma-Ladencafés am Fischertor und im Ellinor-Holland-Haus bekannt ist.

Das Jugendcafé in der Alten Schule in Hochzoll ist bereits eröffnet. Bild: Jan-Luc Treumann

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln ist das Jugendcafé momentan werktags von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Laut BIB-Geschäftsführerin Gabriele Reglin wird zwischen 11.30 und 14 Uhr ein Mittagstisch serviert, ansonsten gibt es neben Getränken diverse Snacks zu „jugendfreundlichen Preisen“. Auch wenn vor allem junge Besucher angesprochen werden sollen, seien erwachsene Gäste ebenfalls willkommen, betont Reglin. Die warmen Speisen werden im nahe gelegenen Bürgertreff Holzerbau gekocht.

Jugendtreff in der Alten Schule startet am 8. Juli

In die beiden Stockwerke über dem Café zieht der neue Jugendtreff ein, der von zwei Hochzoller Trägern gemeinsam betrieben wird – dem Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum (EvKi) sowie der (katholischen) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll. Auch hier rückt die Eröffnung näher. „Wir können am 8. Juli an den Start gehen“, sagt EvKi-Leiterin Sigrun Maxzin-Weigel. Geöffnet ist zunächst Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, später sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Die Corona-Schutzmaßnahmen lassen aktuell maximal 36 Besucher im gesamten Haus zu. Bespielt werden kann auch die Terrasse des Jugendcafés.

Die neue Leiterin Lisa-Marie Lemcke ist gerade dabei, Kontakte in Hochzoll zu knüpfen. Ihr besonderes Augenmerk liege auf dem Rudolf-Diesel-Gymnasium, der Werner-von-Siemens-Mittelschule und den beiden im Stadtteil ansässigen Jugendhilfezentren, so Maxzin-Weigel. „Uns ist sehr wichtig, dass auch die Jugendlichen, die in unseren Einrichtungen leben, das Jugendhaus besuchen können und so eine für sie weitestgehend neue Form von Freizeitgestaltung kennenlernen.“ Bei der Programmgestaltung dürften die Hochzoller Jugendlichen mitreden, verspricht die EvKi-Chefin.

In Hochzoll gibt es jetzt zwei Jugendhäuser

Aktuell wird die Innenausstattung des Jugendtreffs komplettiert, Spiele und Freizeitgeräte werden angeschafft. Demnächst stehe auch die IT vollumfänglich zur Verfügung, da im eingeschränkten Betrieb virtuelle Verständigung besonders wichtig sei. Mit der Eröffnung der neuen Einrichtung verfügt Hochzoll über zwei Jugendzentren. In der Mittenwalder Straße in der Nähe des Kuhsees befindet sich der Lehmbau unter Trägerschaft der Evangelischen Jugend.

Der Verein Ensemble Alte Schule Hochzoll indes ist mit der Inbetriebnahme von Café und Treff in der Friedberger Straße nicht arbeitslos. Die Sanierung des benachbarten Feuerwehrhauses läuft nach Angaben des Vorsitzenden Gregor Lang noch, realisiert wird sie mit Spenden und viel Eigenarbeit. Entstehen soll hier ein Multifunktionsraum, etwa für Kreativkurse oder kulturelle Veranstaltungen.

