15:25 Uhr

Fliegerbombe beim Bukowina-Institut in Augsburg gefunden - Gebiet wird geräumt

In Augsburg wurde beim Bukowina-Institut zwischen Univiertel und Hochfeld eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Das Gebiet soll am Abend geräumt werden.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist in Augsburg am Montagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Nach Auskunft der Polizei liegt der Fundort in der Nähe des Bukowina-Instituts im Alten Postweg im Bereich im Bereich des Univiertels. Ab 17.30 Uhr könnte mit der Entschärfung der Fliegerbombe begonnen werden, teilten die Einsatzkräfte vor Ort unserer Redaktion mit. Zwei Sprengmeister sind inzwischen vor Ort.

Fliegerbombe am Bukowina-Institut in Augsburg entdeckt

Gefunden wurde die Bombe bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Nähe eines Baumarkts gegen 14 Uhr. Offenbar handelt es sich um eine etwa 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei sagt, dass das Gebiet während der Entschärfung in einem Radius von 200 Metern evakuiert werden muss. Grundsätzlich gilt: Pro Kilogramm Gewicht der Bombe soll in der Regel ein Gebiet von einem Meter Radius evakuiert werden. Die jetzige Bombe, offenbar eine Fliegerbombe amerikanischen Typs, liegt allerdings so tief, dass die Behörden einen kleineren Umkreis nehmen.

Ohnehin sind wohl nur wenige Anwohner betroffen: In dem Areal befinden sich zwar viele Firmen und die Feuerwache Süd der Feuerwehr, aber kaum Wohnhäuser. Erste Mitarbeiter von Firmen sollen die Geäude und das Areal bereits verlassen haben. Die Polizei informiert auf Twitter über das Geschehen.

Auf dieser Baustelle im Univiertel wurde die Fliegerbombe gefunden. Bild: Denis Dworatschek

Die Straßenbahnen der Linie 3 fahren derzeit noch weiter in beide Richtungen. Der Verkehr staut sich im Bereich des Bukowina-Instituts allerdings zunehmend. Bis 17.30 Uhr soll die Entschärfung der Fliegerbombe durch eine Spezialfirma beginnen, das wird auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr haben. Die Straßenbahnen der Linie 3 sollen die Haltestelle laut Einsatzkräften vor Ort am Abend nicht mehr anfahren. Auch der Luftraum über dem Fundort wird während der Entschärfung gesperrt.

In der Reischleschen Wirtschaftsschule wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet, von wo aus der Einsatz koordiniert wird. Dutzende Einsatzkräfte sind vor Ort.

In Augsburg wurden zuletzt häufig Fliegerbomben gefunden

Im Mai war in Augsburg im Gewerbegebiet in Lechhausen eine ebenfalls 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft worden, im Juni eine 250 Kilogramm schwere Bombe im Martinipark.

Die zuständigen Behörden in der Stadt haben mittlerweile eine gewisse Übung, wenn es um Bombenfunde und Bombenentschärfungen in Augsburg geht. Der größte Fall: der Ausnahmezustand Weihnachten 2016, als 54.000 Augsburger ihre Häuser verlassen mussten.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

