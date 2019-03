vor 22 Min.

Kuka will 350 Stellen in Augsburg streichen

Kuka-Chef Peter Mohnen spart kräftig. Bis 2021 sollen es 300 Millionen Euro sein. Das hat Auswirkungen auf mehrere hundert Arbeitsplätze in Augsburg.

Von Stefan Stahl

Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka plant, in diesem Jahr am Hauptsitz in Augsburg insgesamt 350 Vollzeitstellen zu streichen. Das gab das Unternehmen gerade eben bekannt. Damit hat das Rätselraten, wie viele der noch rund 4000 Arbeitsplätze in Augsburg wegfallen könnten, ein Ende.

Dass es sich um eine dreistellige Zahl handelt, war absehbar, hatte doch schon der frühere Kuka-Chef Till Reuter einst wegen einer Pannenserie bei wichtigen Projekten im Anlagenbau dort etwa 250 Jobs abgebaut. Sein Nachfolger Peter Mohnen ließ nun erklären, dass sich der aktuelle Arbeitsplatzabbau vorwiegend auf „indirekte Bereiche“ konzentriere und nach Möglichkeit sozialverträglich erfolgen soll. Letzteres hatte auch der Augsburger IG-Metall-Chef und Kuka-Aufsichtsrats-Vize Michael Leppek in einem Interview mit unserer Redaktion gefordert.

Kuka-Chef zum Stellenabbau in Augsburg: Wird kein einfacher Weg

Weitere Details zu den wegfallenden Stellen wurden zunächst nicht bekannt. Mohnen wird ab 9.30 Uhr dazu in Augsburg bei der Bilanzpressekonferenz Fragen von Journalisten beantworten. Später ist eine Betriebsversammlung vorgesehen.

Einstweilen teilte der Kuka-Chef per Pressemitteilung zum Stellenabbau nur so viel mit: „Wir sind uns bewusst, dass dies kein einfacher Weg wird. Deswegen treffen wir die Entscheidungen mit großer Sorgfalt und im Dialog mit den Arbeitnehmervertretern. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und uns geht es um Kukas Zukunft.“

Entlassungen: Mohnen will mit Kuka bis 2021 300 Millionen Euro einsparen

Mohnen setzt damit das bereits im Januar von ihm angestoßene Sparpaket von 300 Millionen Euro bis 2021 um. Davon könnte ein hoher zweistelliger Millionenbetrag schon 2019 anfallen. „Wir arbeiten hart an unserer Effizienz, halten eine strikte Kostendisziplin ein und werden uns stärker auf die konkreten Bedürfnisse unserer Kunden in ihren regionalen Märkten fokussieren“, kündigte der Manager weiter an.

